von Jutta Freudig

Deutlich zurückgegangen sind 2020 laut aktueller Kriminalstatistik für den Kreis Tuttlingen die Körperverletzungen, Diebstähle und Einbrüche sowie Delikte der Rauschgift- und Straßenkriminalität. Die Zahl der im vergangenen Jahr insgesamt registrierten Straftaten sank um rund elf Prozent von 5197 auf 4618. Bei der Vorstellung der Statistik am Mittwoch sprachen sowohl der Konstanzer Polizeipräsident Gerold Sigg als auch Landrat Stefan Bär von einem stark durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr. Das „Herunterfahren der Gesellschaft“ und die covid-bedingten Beschränkungen hatten klare Effekte auf die Kriminalitätsentwicklung, hieß es. Von 64,4 auf 66,9 Prozent gestiegen sei die Aufklärungsquote der Polizei.

Nur in zwei wichtigen Deliktsbereichen kam es kreisweit zu Zunahmen. Die Straftaten gegen das Leben stiegen von vier auf sieben Fälle (sechs Mal versuchter Totschlag, ein Tötungsdelikt in Tuttlingen). Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nahmen von 87 auf 112 zu (plus 28,7 Prozent). Hier sah Polizeipräsident Sigg aber eine durch gesetzliche Änderungen und verändertes Anzeigenverhalten entstandene Entwicklung.

Die Bürger blieben 2020 vermehrt zuhause

Die kreisweit registrierten Diebstahlsdelikte sanken 2020 von 1490 auf 1169 Fälle (minus 11,3 Prozent). Unter diesen 1169 Delikten nahm zwar schwere Einbrüche wegen einer Tatserie zu, die Wohnungseinbrüche gingen aber deutlich – von 35 auf 22 – im gesamten Landkreis zurück. „Die rückläufigen Einbrüche sind typisch für die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen“, so Gerold Sigg. „Die Leute waren vermehrt zuhause, manche der Einbrüche blieben auch im Versuchsstadium stecken.“ Rückläufig waren außerdem Vermögens- und Fälschungsdelikte (von 900 auf 832 Fälle) sowie die Rauschgiftkriminalität (von 476 auf 401 Fälle).

Die so genannten Rohheitsdelike und Angriffe gegen die persönliche Freiheit gingen um 6,1 Prozent auf 722 Fälle zurück. Die dazugehörige leichte Körperverletzung sank um 7,2 Prozent auf 402 Fälle. Aggressionsdelikte nahmen von 258 auf 240 Fälle ab, Straßenkriminalität ging gar von 897 Delikten um 21,9 Prozent auf nur noch 701 Fälle im Jahr 2020 zurück. Auch hier verwies Sigg auf die Corona-Situation: Aufgrund von Ausgangssperren hielten sich weniger Personen im öffentlichen Raum auf, so dass es weniger Möglichkeiten zu Delikten gab, was sich nicht zuletzt auch im Rückgang der Sachbeschädigungen auswirkte. Auf fünf Fälle gesunken ist im letzten Jahr die Zahl der Betrugsdelikte durch angebliche Polizeibeamte. Einen Betrug, bei dem es um knapp 50.000 Euro ging, habe man aufklären können, so Sigg. Bei drei Delikten blieb es beim Versuch, eines wurde nicht aufgeklärt.

Die Cyberkriminalität stieg im Jahr 2020 von 232 auf 316 Fälle

Sigg nannte auch Zahlen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besonderes mediales Interesse auslösten. Die Cyberkriminalität (mit Hilfe des Internets ausgeübte Delikte) stieg 2020 von 232 auf 316 Fälle, wobei der angerichtete Schaden von 137.314 Euro auf 105.219 Euro zurückging. Der Betrug um Subventionen, unter anderem Corona-Hilfen, nahm von null auf acht Fälle zu, wobei 35.854 Euro kassiert wurden. Einen Anstieg gab es auch bei Fällen von häuslicher Gewalt (von 100 auf 111). Zu den Kontrollen der Corona-Vorschriften im Jahr 2021 erläuterte der Polizeipräsident, die Polizei habe kreisweit seit Januar 3007 Fahrzeuge und 6113 Personen kontrolliert. Es wurden 1413 Verstöße festgestellt und 412 zur Anzeige gebracht. Schwerpunkte der Verstöße betrafen die Maskenpflicht (630), Ansammlungen, Privattreffen oder private Veranstaltungen (320).