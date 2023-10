Emmingen-Liptingen 25. Oktober 2023, 17:00 Uhr

Firmengelände wird unfreiwillig zur Tankstelle: 4500 Liter Diesel gestohlen

Unbekannte Diebe haben sich auf einem Betriebsgelände an einem Treibstoffvorrat bedient – und das in erheblichem Umfang. Klar ist, dass so eine Menge nicht beiläufig entwendet werden kann. Wie ging das so unbemerkt?