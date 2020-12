Kreis Tuttlingen vor 3 Stunden

Randalierende Partygäste werfen Wohnungsinventar aus dem Fenster: die Kontroll-Bilanz der Polizei

Die Polizei hat am letzten Wochenende im Kreis Tuttlingen verstärkt die Einhaltung der jüngsten Vorschriften zum Infektionsschutz kontrolliert. Dabei hat sie in Tuttlingen selbst, aber auch in anderen Städten und Gemeinden im Landkreis einige Verstöße festgestellt und auch zur Anzeige gebracht.