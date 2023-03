Er ging der Polizei am frühen Mittwochmorgen, 22. März, gegen 2 Uhr in einem Wohnhaus in Spaichingen ins Netz: Die Polizei hat jetzt einen bereits wegen mehreren Einbruchsdelikten gesuchten Mann auf frischer Tat in einem Wohnhaus in der Hindenburgstraße festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag mit.

Einbruch in eine Wohnung

Der 33-Jährige sei während der Abwesenheit der Bewohnerin in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Eine Nachbarin habe mitten in der Nacht auffällige Geräusche gehört und die Polizei verständigt.

„Bei der Durchsuchung des Gebäudes stöberte ein Hund der Polizeihundeführerstaffel den Einbrecher in einem Verschlag im Kniestock des Dachspitzes auf, so dass der 33-Jährige anschließend widerstandslos festgenommen werden konnte“, schreibt die Polizei ihn ihrer Mitteilung weiter. In seinem Rucksack hätten die Beamten neben gestohlenem Schmuck auch Einbruchswerkzeug gefunden.

Schon mehrere Haftbefehle liegen vor

Bei der Überprüfung des Mannes habe sich herausgestellt, dass dieser schon länger von der Polizei wegen anderer Einbruchsdelikten gesucht worden sei und mehrere Vollstreckungshaftbefehle gegen ihn vorlagen.

Erst am Mittwoch, 15. März, hatte die Polizei sogar einen Hubschrauber im Bereich Spaichingen eingesetzt, nachdem konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort des bereits gesuchten 33-Jährigen beim dortigen Polizeirevier eingegangen waren.

„Aktuell ermitteln die Beamten gegen den Mann wegen mehrerer Einbrüche im Bereich Spaichingen seit Beginn diesen Jahres. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund der vorliegenden Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt gebracht“, so die Polizei abschließend.