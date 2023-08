Eine 17-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Sturz am späten Montagnachmittag, 21. August, zwischen Bärenthal und der „Kohlplatte“ auf der Kreisstraße 5908 schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das teilte die Polizei am Dienstag, 22. August, mit.

Unterwegs mit 125er-Motorrad

Die junge Frau war gegen 17 Uhr mit dem Motorrad des Typs Yamaha YZFR 125 auf der Kreisstraße 5908 von Bärenthal in Richtung Kreisgrenze Sigmaringen beziehungsweise Richtung „Kohlplatte“ bei Beuron unterwegs gewesen, als sie in einer Linkskurve der K 5908 die Kontrolle über die Yamaha verlor und stürzte.

Hierbei zog sich die Frau laut Polizei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer und mit einem Notarzt eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die 17-Jährige.

Da die Fahrerin aufgrund der Verletzungen für einen Rettungswagen nicht transportfähig gewesen sei, habe ein Rettungshubschrauber nachgeordert werden müssen. Dieser brachte die junge Frau in die Klinik nach Tuttlingen. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.