Elf neue Fälle gab es in Trossingen, zehn neue Ansteckungen wurden dabei aus Tuttlingen gemeldet, fünf kamen aus Spaichingen.

Jeweils eine Ansteckung gab es in Geisingen und Immendingen. In Geisingen stehen sich statistisch 27 Infizierte und 76 Genesene gegenüber, in Immendingen neun Infizierte und 66 Genesene.

52 Menschen kreisweit wurden am Mittwoch als genesen gemeldet. Die Zahl der mit Corona gestorbenen Menschen ist mit 59 gleich geblieben.

Der 7-Tage-Index lag am Mittwoch bei 235,4. Am heutigen Donnerstag soll der Index bei ca. 238,9 liegen.