Hohen Sachschaden bilanziert die Polizei nach einem ungewöhnlichen Unfall eines Mercedes AMG GLE 63 S in einer Autowaschstraße an der Eisenbahnstraße in Tuttlingen.

Die 32 Jahre alte Fahrerin des Mercedes habe die Waschstraße mit einem weiteren Insassen am Montag, 22. Mai, gegen 14.30 Uhr angesteuert, geht aus dem Polizeibericht vom 23. Mai hervor.

Als sich der Luxusschlitten mit seinen beiden Passagieren inmitten des Reinigungsvorgangs in der Waschstraße befunden habe, sei der Wagen plötzlich losgefahren.

Beide Insassen im Auto gefangen

Das Gefährt habe dann mehrere Waschwalzen mitgerissen und sei schließlich unter einer Walze eingeklemmt zum Stehen gekommen. „Die beiden Insassen waren zunächst im Auto gefangen und konnten aus ihrer misslichen Lage erst befreit werden, nachdem Mitarbeiter des Betriebes die Walzenmechanik mit einem Flaschenzug angehoben hatten“, berichtet die Polizei.

Während am AMG GLE 63 S ein Blechschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden sei, fällt der Schaden an der Autowaschanlage weit gravierender aus. Dieser belaufe sich mit Blick auf Waschstraßenmechanik und -elektronik auf geschätzte 50.000 Euro, so die die Polizei.