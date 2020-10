Nachdem es in den vergangenen Wochen im Landkreis zwischen keinem und sechs positive Fälle am Tag gab, wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch dieser Woche 17 positive Covid-19-Fälle gemeldet. Die neu bestätigten Fälle kommen aus Neuhausen ob Eck (1), Emmingen-Liptingen (1), Spaichingen (1), Seitingen-Oberflacht (2), Trossingen (2), Wurmlingen (2) und Tuttlingen (8).

Das Gesundheitsamt ist mit Hochdruck daran, mit allen positiv Getesteten in Kontakt zu treten und die weiteren Maßnahmen zu besprechen. Ferner werden über die Infizierten etwaige weitere Kontaktpersonen ermittelt. Auch zwei Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums sind betroffen. Hier steht das Gesundheitsamt mit der Schule in Kontakt.

Man müsse in den nächsten Tage abwarten, wie sich die Fallzahlen im Landkreis weiter entwickeln. Bisher lag der Landkreis deutlich unterhalb des vom Bund definierten Schwellenwertes von 35 Fällen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Im Meldezeitraum 30. September bis 6. Oktober lag der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 10,7 Fällen. Der Landesdurchschnitt lag bei 17,6 Fällen. Dieser gute Wert für den Landkreis werde sich mit der heutigen Meldung verschlechtern. Das Gesundheitsamt geht am Donnerstag von einem 7-Tage-Inzidenz von rund 20 Fällen aus.

Positiv sei, dass viele der heutigen 17 Covid-19-Fälle Kontaktpersonen Ersten Grades waren, die das Gesundheitsamt zum Corona-Test angemeldet hat. Dies zeige, dass die Kontaktpersonennachverfolgung des Gesundheitsamtes, die wir sehr akribisch betreiben, erfolgreich ist. Je höher die täglichen Fallzahl jedoch sind, desto ambitionierter und schwieriger werde gleichwohl die Kontaktpersonennachverfolgung, zumal die Menschen wieder deutlich mehr unterwegs sind und Kontakte haben, als noch vor Monaten. Die Fallzahlentwicklung im gesamten Land zeige, dass sich die Ansteckungssituation – wie von vielen Fachleuten erwartet – wieder zuspitze.