Damit ergab sich laut Kreissprecherin Julia Hager ein 7-Tage-Index von 190,9. Er gibt die Zahl der an Corona Infizierten binnen sieben Tagen berechnet auf 100.000 Einwohner an. Am Dienstag, so die Prognose, werde der Index auf etwa 210 steigen.

Immendingen Landkreise Tuttlingen weiten Corona-Regeln aus: Ab Samstag gibt es weitere Einschnitte

Von den 32 Neuinfizierten sind fünf Personen über 60 Jahre alt, zwei davon über 80. 15 Menschen aus Trossingen haben sich neu an Corona angesteckt, zwei aus Immendingen und eine Person aus Geisingen. In Geisingen sind aktuell 32 Menschen akut infiziert, 50 gelten als genesen. In Immendingen stehen 17 akute Infektionen 44 Genesungen gegenüber.

Insgesamt sind im Kreisgebiet 435 Menschen akut infiziert. Die Zahl der mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen beträgt 52 und hat sich gegenüber Sonntag nicht geändert.