Der Landkreis Tuttlingen hat am Dienstag 48 positive Fälle zu verzeichnen. Darunter zwei aus Geisingen. Damit landet der Kreis landesweit auf Platz 6, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Hinzu kommen drei weitere Todesfälle im Alter über 80. Zwei der drei Verstorbenen lebten in Pflegeheimen.

Am Dienstag lag der Inzidenzwert bei etwa 209. Am Mittwoch werde er auf etwa 222 steigen, so die Prognose. Negativbefunde liegen kreisweit 13 vor, genesen sind 93 Personen. Das Klinikum verzeichnet derzeit 20 Patienten, vier davon befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. In den insgesamt 18 Pflegeheimen haben derzeit 86 Bewohner und 27 Mitarbeiter das Virus. Besonders betroffen sind laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung die Einrichtungen in Geisingen, Seitingen-Oberflacht und Trossingen. „Das Infektionsgeschehen ist weiterhin sehr diffus“, heißt es weiter.