Laut der täglich aktualisierten Corona-Grafik des Landratsamtes sind in Immendingen derzeit neun akute Fälle bei einer Gesamtzahl von 22 gelistet. In Geisingen sind bei 26 gemeldeten Infektionen momentan drei aktiv. Am Montag meldete der Kreis 232 akute Infektionen, die meisten sind in Trossingen (60/Gesamtzahl 227) und Tuttlingen (45/Gesamtzahl 194) verortet. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen im Kreis beträgt 1099, 26 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit der Pandemie. Übers Wochenende starb ein weiterer Mensch mit dem Corona-Virus . Die Sieben-Tage-Inzidenz, der Messwert für eine Kategorisierung einer Region in der Corona-Abwehrstrategie stieg auf 125,1. Schon ab einem Wert von 50 gilt der Betrachtungsbereich als Risikogebiet.