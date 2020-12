Die bestialische Tat geschah Sonntagnacht in der Kreuterstraße, so eine Mitteilung der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass in dieser Wohngegend innerhalb des letzten Jahres mehrere Tiere, meist jedoch Katzen, verletzt wurden oder sogar ganz verschwanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461/9410 zu melden.