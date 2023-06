Das Tuttlinger Sommerfestival erlebt 2023 seine bereits 27. Auflage, und zwar auf dem stimmungsvollen Festgelände bei der Festungsruine Honberg mitten in der Stadt.

Vom 7. bis 23. Juli herrscht dort voraussichtlich wieder Hochbetrieb – im großen Festivalzelt mit vielseitigem Kulturprogramm (dafür sind Eintrittskarten erforderlich, Vorverkauf läuft) und im noch größeren Biergarten mit Gratiskonzerten, Kinderprogramm und Gastronomie (Zutritt für alle Gäste auch ohne Eintrittskarte). Und für diese Events im Festivalzelt gibt es noch Karten (Stand 7. Juli, Beginn jeweils 20 Uhr):

Lotte & Bruckner am 7. Juli

Der Eröffnungsabend des Honberg-Sommers 2023 bringt am 7. Juli, junge deutsche Musik – nicht nur fürs junge Publikum: Die 27-jährige Lotte, inzwischen Wahl-Berlinerin, stammt aus Ravensburg. Bekannt ist sie nicht erst seit ihrem Duett „Auf das, was da noch kommt“ mit Max Giesinger und ihre Tour mit Clueso 2022, sondern beispielsweise auch durch ihre Teilnahme an der Vox-TV-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im vergangenen Jahr. In Tuttlingen hat sie das Singer-Songwriter-Duo Bruckner aus München dabei.

Die 27-jährige gebürtige Ravensburgerin und Wahl-Berlinerin Lotte gastiert am 7. Juli im Festivalzelt auf dem Honberg. | Bild: Svenja Ava

Subway To Sally am 8. Juli

Mittelalterrock von den Meistern: Die Band Subway To Sally macht gemeinsam mit den Schweizer Rockern Koenix und ihrer epischen Bühnen-Show am 8. Juli Station beim Honberg-Sommer. „Tuttlingen wird die Band um Frontmann Eric Fish zum fünften Mal seit der Erstauflage des Honberg-Sommers rocken!“, freuen sich die Veranstalter in ihrer Vorschau. Und das „mit harter Rock- und Metalmusik, angereichert mit Instrumenten wie Dudelsack, Drehleier, Laute, Schalmei, Geige oder Flöte“.

Mittelalterrock-Fans sind bei Subway To Sally erfahrungsgemäß in besten Händen, zum Beispiel am 8. Juli auf dem Honberg. | Bild: Jutta Schmitt

Varieté am 10. Juli

Die Barbaren Barbies aus Berlin versprechen „A Wild Women Circus“ am 10. Juli. Sechs Artistinnen unter der Regie von der internationalen Zirkusartistin Sabine Rieck kündigen die Veranstalter an, „witzig, komisch, berührend und manchmal gar wütend und mit großartiger Artistik“. Die Inszenierung vereine die Liebe zur Comedy und zum Zirkus zu einem unterhaltsamen Abend, in dem frech gelacht werde und mutige Meinungen im Rampenlicht stünden.

Junge Bands am 11. Juli

Einen „herrlich frischen, jungen Abend“ kündigt das Festival für den 11. Juli mit zwei Bands aus Deutschland und Österreich an. Tonbandgerät bringt Indie-Pop aus Hamburg zu Gehör und Alle Achtung aus der Steiermarkt setzt auf pop-lastige Songs mit Einflüssen aus Alternativ und Schlager – so geht es aus der Vorschau hervor. Tonbandgerät können unter anderem auf drei Auftritte beim Hurricane/Southside Festival zurückblicken. Und Alle Achtung haben schon mit ihrem Partyhit „Marie“ und der Folgesingle „Sono il Destino“ auf sich aufmerksam gemacht.

Pippo Pollina am 12. Juli

Von dem italienischen Sänger und Liedermacher Pippo Pollina und dem Palermo Acoustic Quintet erhoffen sich die Festivalmacher am 12. Juli eine poetische, „magische Sommernacht“. Er feierte bereits Auftritte in der Arena di Verona und im ausverkauften Hallenstadion in Zürich, arbeitete mit Georges Moustaki, Konstantin Wecker, Rebekka Bakken oder Charlie Mariano zusammen – und war schon öfters in Tuttlingen zu erleben.

Vorverkauf und Besucherinfos Eintrittskarten Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de , per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an den Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region. Anfahrt Die Veranstalter informieren, dass es auf dem Festivalgelände und unmittelbar am Honberg keine Parkmöglichkeiten gibt. Die Zufahrt zum Honberg sei für Autos während des Festivals gesperrt. „Es gibt aber eine gute Shuttlebusverbindung, die man mit Eintrittskarte sogar gratis nutzen kann“, so der Hinweis. Ohne Ticket oder Festivalpass kostet die Bergfahrt zwei Euro (Kinder bis 12 Jahre fahren in Begleitung Erwachsener gratis), die Talfahrt ist kostenlos. Ab etwa zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn fahren die Shuttlebusse zwischen den Tuttlinger Omnibusbahnhof Stadtmitte und Honberg im Viertelstundentakt. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, für den empfehle es sich, die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren und dann zu Fuß oder per Bus auf den Honberg zu kommen.

Michael Schulte am 14. Juli

„Lebensfroh, authentisch und voller Energie und Emotion“ soll der Auftritt von Michael Schulte am 14. Juli werden, heißt es im Festivalprogramm. 2018 vertrat Michael Schulte Deutschland beim Eurovision Song Contest und belegte mit „You Let Me Walk Alone“ Platz vier. Seither feierte er viele Hit-Erfolge und kommt erstmals zum Honberg-Sommer. Mit dabei ist die dreifache Swiss Music Award Gewinnerin 2022, Joya Marleen.

Ein Konzert voller Energie und Emotionen verspricht der Auftritt von Michael Schulte beim Honberg-Sommer am 14. Juli. | Bild: Amelie Siegmund

Gregor Meyle am 15. Juli

Der charmante Musiker mit Hut, Bart und Brille hat bereits gut 3000 Zuschauer live auf dem Honberg begeistert – und kommt am 15. Juli für einen weiteren Auftritt zurück. Er wird Songs aus seinem neuen Album „Gleichgewicht“ präsentieren, aber auch Klassiker wie „Niemand“ oder „Keine ist wie du“, versprechen die Veranstalter – und damit „große Emotionen und ein Cross-Over aus zahlreichen Musikstilen“.

Hut, Bart und Brille: Das gehört zu den Markenzeichen des Sängers und Liedermachers Gregor Meyle. Am 15. Juli ist er zu Gast beim Tuttlinger Festival. | Bild: RALF SCHOENENBERG fine-art-pics.com

Katharina Thalbach am 16. Juli

Die Schauspielerin Katharina Thalbach und der Sänger und Liedermacher Michael Sele „entführen das Publikum bei ihrer musikalischen Bühnenlesung mit Schauergeschichten und Märchen der Schwarzen Romantik auf eine Reise in die unheimlich-gespenstische Welt des Fantastischen“, am 16. Juli. So kündigen die Festivalmacher diesen Auftritt an, den sie für Teilnahmer ab 16 Jahren empfehlen.

Auf dem Programm stehen „wunderbar düstere Geschichten aus der unheimlich-gespenstischen Welt des Fantastischen. Weltliteratur von Bram Stoker, Edgar Allen Poe bis zu E.T.H. Hoffmann und Heinrich Heine“.

Einen außergewöhnlichen Abend aus Wort und Musik versprechen die Festivalmacher mit einer Bühnenlesung mit Schauspielerin Katharina Thalbach (Bild) und Musiker Michael Sele. | Bild: jim rakete

Loco Escrito am 17. Juli

Als „der größte Latin-Star der Schweiz“, der bereits mehrfach das Hallenstadion in Zürich gefüllt habe, soll Loco Escrito laut Vorschau am 17. Juli auf dem Honberg in die Fußstapfen von Alvaro Soler treten. Der Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln, in Medellin geboren und in Wetzikon aufgewachsen, hat schon etliche Chart-Erfolge und Auszeichnungen eingeheimst.

Latin-Sänger Loco Escrito, Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln, tritt am 17. Juli im Festivalzelt auf. | Bild: Edgar Hermandez

Kelvin Jones am 18. Juli

Im Honberg-Zelt hat Kelvin Jones am 18. Juli seinen Auftritt mit Dance-Pop-Titeln und auch ruhigeren Songs. Bekannt ist der Sänger nicht zuletzt aus der neunten Staffel der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im vergangenen Jahr. Geboren 1995 in Simbabwe, später in London aufgewachsen, ist er dank Internet mit seinem Song „Call You Home“ praktisch über Nacht berühmt geworden. Es folgen 2015 der Umzug nach Berlin, das Debütalbum „Stop the Moment“, Projekte mit Alle Farben und Lost Frequencies.

Ein Shooting Stars mit weltweiten Hits: Das ist Kelvin Jones, der am 18. Juli beim Tuttlinger Sommerfestival zu erleben ist. | Bild: philipp gladsome

Mando Diao am 19. Juli

Die schwedischen Alternative-Rocker Mando Diao gastieren am 19. Juli erstmals beim Tuttlinger Sommerfestival – nachdem sie schon bei Rock am Ring, Hurricane, Southside, Rock im Park, Openair St.Gallen, Lollapalooza und vielen anderen Festivals dabei waren. Im Gepäck haben sie neben Klassikern wie „Dance With Somebody“ auch neue Pop-Rock-Hits.

Helge Schneider am 20. Juli

Wer nennt seine neue Show wohl „Der letzte Torero – Big L.A. Show“? Wer da auf Helge Schneider tippt, liegt goldrichtig. Schnelder „singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon, xylophoniert sich“ in die Herzen „der vielen Menschen, die da kommen sollten eventuell“, heißt es vielsagend in der Ankündigung. Der Multiinstrumentalist, Komiker und Meister des gepflegten Unsinns bringt bekannte Kompositionen wie „Es gibt Reis, Baby“, „Telefonmann“, „Fitze Fitze Fatze“, „Sommer, Sonne, Kaktus“ oder „Katzeklo“ ebenso zu Gehör wie brandneuen Sachen.

Wolfmother am 21. Juli

Die australische Rockband Wolfmother aus Erskineville, einem Stadtteil von Sydney, will am 21. Juli mit ihrem Rock an den Stil von Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep Purple und Black Crowes anknüpfen. „Purer Rock´n´Roll ohne Kompromisse“, so das Versprechen der Veranstalter.

Heavysaurus am 23. Juli

Zum Festivalabschluss kündigen die Programmmacher „Dino Rock für Eltern und den Festivalnachwuchs“ am 23. Juli (Beginn ist familienfreundlich um 14 Uhr) an. „Vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik spielen für die ganze Familie, mit kindgerechten Texten und einer tollen Show für die kleinen größten Fans. Das sind Heavysaurus, die definitiv heißeste Band für Kinder!“, so die Ankündigung. Der bunte und spektakuläre Auftritt im Rahmen der „Kaugummi ist mega!“-Tour 2023 richtet sich an 3- bis 11-Jährige und ihre Begleiter. Unter den Dino-Kostümen stecken übrigens fünf Profimusiker.