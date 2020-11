Die 36-jährige Frau muss sich vor der 1. Schwurgerichtskammer wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Nach der Anklageschrift und dem Eröffnungsbeschluss des Landgerichts wurde die Tat möglicherweise im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts. Denn die Angeklagte habe sich zur Tatzeit in einer schweren depressiven Episode befunden.

Untersuchtungshaft im Justizvollzugskrankenhaus

Sie wurde am 22. Mai festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg. Der Angeklagten wird vorgeworfen, versucht zu haben, ihren dreijährigen Sohn und anschließend sich selbst mit einem Messer zu töten. Der schwer verletzte Sohn konnte gerettet werden, weil die ebenfalls anwesende 12-jährige Tochter flüchten und Hilfe holen konnte. Die Angeklagte selbst war nicht schwer verletzt.

Tochter blieb unverletzt

Die Kammer würdigt die Tat in rechtlicher Hinsicht als versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Anders als die Staatsanwaltschaft sieht die Kammer keinen hinreichenden Tatverdacht, dass die Mutter auch die unverletzt gebliebene Tochter töten wollte.

Tatort ist ein Waldstück

Zwar nahm sie auch diese ins Waldstück mit, hinderte sie aber nach Auffassung der Kammer lediglich daran, ihren Bruder zu schützen, und ließ sie anschließend flüchten. Insoweit bejaht die Kammer die Voraussetzungen eines Vergehens der Nötigung zum Nachteil der Tochter. Tatort ist ein Waldstück bei Balgheim im Landkreis Tuttlingen.

16 Zeugen aufgeboten

Die Verhandung am Donnerstag, 19. November, beginnt um 9 Uhr. Eingebunden sind 16 Zeugen und zwei Sachverständige. Fortsetzungstermine sind am 20. November sowie am 1.,2. und 4. Dezember, jeweils 9 Uhr.