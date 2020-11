Derzeit gibt es im Kreis 111 positive Fälle unter Heimbewohnern und Personal. Das sagte Landrat Stefan Bär am Freitag der der Pressekornferenz zum Coronageschehen im Kreisgebiet.

Bei den Corona-Ausbrüchen in vier Pflegeheimen des Kreises Tuttlingen, darunter im Pflegeheim in Geisingen, scheint sich die Lage vorerst zu stabilisieren. Bär sagte aber auch, dass mit neun Todesfällen ein großer Anteil der inzwischen kreisweit an