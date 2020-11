Gemeinsam werden der Konstanzer Polizeipräsident Gerold Sigg, der Tuttlinger Oberbürgermeister Oberbürgermeister Michael Beck und Landrat Stefan Bär konkrete Kontrollmaßnahmen vorstellen und Bürgerinnen und Bürger für die unbedingte Einhaltung geltender Regelungen und Vorschriften sensibilisieren.

In Ankündigung einer Pressekonferenz, die am Mittwoch dieser Woche stattfindet, heißt es aus dem Landratsamt, dass im Landkreis Tuttlingen im Einzelhandel in den vergangenen Wochen vermehrt Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung festgestellt werden.

Aufgrund dieser festgestellten Verstöße und des immer noch hohen Inzidenzwertes haben sich der Landkreis, Polizei und die Ortspolizeibehörden entschieden, verstärkt die Einhaltung der Corona-Verordnung im öffentlichen Bereich und im Einzelhandel zu kontrollieren.

Polizei setzt mehr Personal ein

Auch die Glaubenseinrichtungen sollen nochmals entsprechend sensibilisiert werden. Das Konzept sieht für die nächste Zeit einen erhöhten Personaleinsatz der Polizei im Landkreis Tuttlingen zur Kontrolle der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Ahndung von festgestellten Verstößen vor. Örtliche Schwerpunkte bilden dabei die Städte Tuttlingen, Spaichingen und Trossingen.

Der gemeinsame Appell der Gemeinden, des Landkreises und der Polizei richtet sich noch einmal an alle Bürger. „Die Maßnahmen verfolgen als Ziel eine schnelle Eindämmung der Pandemie, um alle Einschränkungen möglichst bald wieder aufheben zu können“, heißt es.