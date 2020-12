Als genesen gemeldet wurden weitere 61 Personen. Zwei hochbetagte Senioren, die in Pflegeheimen lebten und am Corona-Virus erkrankten, sind gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 58. 376 akuten Corona-Infektionen im Kreis stehen 2457 Genesungen gegenüber.

Zu den Neuinfektionen gehören zwei Fälle in Geisingen und einer in Immendingen. In Geisingen haben gegenwärtig 21 Personen das Corona-Virus, 68 haben die Pandemie überwunden. In Immendingen stehen acht aktuelle Infektionen 55 Gesundungen gegenüber. Hotspots im Kreisgebiet, was die Zahl offener Infektionen anlangt, sind Trossingen (81) und Tuttlingen (72).