Nicht ausreichend Schwung hatte anscheinend ein Segelflugzeug beim 54. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb. Ein 49-Jähriger Pilot war am Sonntag, 30. Juli gezwungen, seinen Flieger in der Nähe des Flugplatzes notzulanden. Das berichtet die Polizei am Montag, 31. Juli.

Statt auf der Landebahn musste der Pilot demnach notgedrungen etwa 1000 Meter entfernt auf einer Wiese im Gewann Bergle landen. Denn trotz Hilfsmotor schaffte es der Gleitflieger nicht mehr zurück zum Flugplatz.

Heck des Fliegers knickt ab

Beim ungeplanten Landemanöver drehte sich der Polizei zufolge das Flugzeug um 180 Grad, wobei das Heck des Fliegers abknickte.

Dabei entstand schätzungsweise ein Schaden von 40.000 Euro. Der Pilot und sein Co-Pilot hatten Glück im Unglück. Beide kamen trotz Bruchlandung ohne Verletzungen davon.