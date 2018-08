von Jutta Freudig

Laut Wetterbericht sind derzeit keine größeren Niederschläge und damit keine Entspannung der Lage in Sicht. Zur Verhütung von Waldbränden weist das Kreisforstamt Tuttlingen deshalb einmal mehr auf das allgemeine Verbot des Feuermachens, Rauchens und Fahrens im und in der Nähe von Wald hin. Zudem sollten keine Fahrzeuge im Wald über Bodenbewuchs abgestellt werden. Vorsorglich sperrt des Kreisforstamt darüber hinaus bis auf Weiteres alle eingerichteten Grillstellen im Wald und in Waldnähe. Die Behörde bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese Maßnahme und um aktive Mithilfe bei der Waldbrandverhütung. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes prognostiziert für die kommenden Tage für den Landkreis Tuttlingen die zweithöchste Gefahrenstufe, die Stufe vier. Eine Entspannung tritt nur ein, wenn Niederschlag fällt.

