Jeweils eine Neuinfektion wird laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt den Kommunen Geisingen und Immendingen zugeordnet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 246,7. Morgen werde er auf circa 265,8 ansteigen, heißt es weiter.

Bei insgesamt 2004 Fällen sind 489 aktiv. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen liegt weiter bei 40. In Geisingen sind gegenwärtig 34 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert, 43 gelten als genesen. In Immendingen gibt es fünf akute Fälle, 43 Menschen haben das Virus überstanden.

Am Freitag hatte Landrat Stefan Bär die Zahl von 111 positiven Fälle unter Bewohnern und Personal in vier Pflegeheimen im Kreis genannt. Neun der inzwischen kreisweit an oder mit Corona verstorbenen 40 Menschen kämen aus dem Umfeld der Pflegeheime. Gleichwohl scheine sich die Lage dort zu stabilisieren.