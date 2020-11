Unbekannte haben auf einem Grundstück in der Astrid-Lindgren-Straße einen dort abgestellten Mercedes ringsum zerkratzt und so einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro angerichtet. Zu dieser Zeit sah ein Anwohner zwei derzeit noch unbekannte junge Männer, die sich zuvor an dem Auto aufgehalten hatten und dann aus der Hofeinfahrt heraus in Richtung „Mutpol“ davonliefen.

Erst am Folgetag bemerkte der Anwohner dann die vermutlich von den beiden Unbekannten an dem Mercedes angerichteten Beschädigungen. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um auffällig große männliche Personen – einer etwa 180 Zentimeter groß, der andere noch größer – gehandelt haben. Einer davon trug ein blaues Kapuzenshirt, der andere eine schwarze Jacke.

Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 07461/9410)um sachdienliche Hinweise.