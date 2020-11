Neuinfektionen gab es laut einer Mitteilung des Landratsamtes in Neuhausen ob Eck, Mühlheim an der Donau, Rietheim und Seitingen-Oberflacht (je 1), Durchhausen und Frittlingen (je 2) und Spaichingen (3).

In Immendingen bleibt es bei zehn akuten Infektionen bei einer Gesamtzahl von 23, in Geisingen sind bei 27 bisher gemeldeten Infektionen zwei Menschen noch nicht genesen. Die am stärksten von der Pandemie betroffene Kommune ist Trossingen mit aktuell 59 Infizierten bei 247 Positiv-Testungen insgesamt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis beträgt am Donnerstag 118,1. 218 Menschen sind derzeit akut infiziert, 935 Menschen sind genesen, 27 im Zusammenhang mit eine Covid-19-Infektion gestorben.