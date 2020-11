Spaichingen vor 2 Stunden

10.000 Euro Bußgeld: Ordnungsamt kommt dubiosen Pelz- und Schmuckhändlern in die Quere

Eine Zeitungsannonce brachte Polizei und Ordnungsamt Spaichingen auf die Spur. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, platzen die Behördenvertreter in der Danziger Straße in sich anbahnende Verkaufsverhandlungen.