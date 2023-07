Rollt da ein Rad über die Bundesstraße 14? Nein, der Deckel einer Wassertonne sorgt für Chaos und einen hohen Blechschaden.

Ein Deckel auf Abwegen

Zunächst war der Deckel selbst nur Mitfahrer. Er thronte oben auf der Tonne, die auf einem Anhänger stand. Das Gespann fuhr am Donnerstag, 27. Juli, gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 14 in Richtung Tuttlingen an einen VW Touran gekoppelt, gelenkt von einem 72-Jährigen.

Wo ist der Deckel? Von einer Tonne wie diese war der Verschluss abgefallen, was zu mehreren Unfällen auf der Bundesstraße 14 führte (Symbolbild). | Bild: Christian Siebold

Das geht aus einer Polizeimeldung hervor. Der große Wasserbehälter war mit einem Spanngurt gesichert. Der rutschte nach Polizeiangaben im Laufe der Fahrt allerdings und ermöglichte so dem Deckel seine eigene Reise. Der Verschluss flog zunächst in Richtung eines VW Tiguan.

Erst Glück dann Pech

Dessen 61-jähriger Fahrer konnte jedoch rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenprall vermeiden. Aufgrund der Vollbremsung musste eine dahinter fahrende 39-Jährige ausweichen. Das Lenkrad jäh umgerissen, fuhr sie laut Polizeiangaben mit ihrem VW Caddy über einen Bordstein und kam erst auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Bad Dürrheim Manchmal überholt man die Falschen: Raser geht der Polizei auf ungewöhnliche Weise ins Netz Das könnte Sie auch interessieren

Nicht mehr ausweichen konnte der Fahrer eines VW-Transporters. Der 43-Jährige prallte ins Heck des Tiguan, der zuvor noch durch Vollbremsung eine Kollision vermeiden konnte. „Alle Beteiligten blieben unverletzt“, sagt Nicole Minge, Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums in Konstanz. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 20.000 Euro.