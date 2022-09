Wie die Polizei mitteilt, ist am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Aichhalden in der Rathausstraße im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen und breitete sich sehr schnell auf das restliche Gebäude aus.

Aufgrund der engen Bebauung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Zwei umliegende Häuser mussten vorsorglich geräumt werden. Ein Übergreifen des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

Wegen freiliegender Kabel muss die Stromversorgung im Gemeindegebiet abgeschaltet werden. | Bild: Christian Klemm

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Schramberg, Schramberg-Sulgen, Aichhalden und Oberndorf.

Der Schaden am nicht mehr bewohnbaren Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000 Euro.

Aufgrund freiliegender Kabel musste die Stromversorgung im Gemeindegebiet vollständig abgeschaltet werden. Die drei Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (sk)