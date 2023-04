Seit 2017 kann man sich in Deißlingen einmal im Jahr ein wenig wie in Schottland fühlen. Denn seitdem gibt es die Highland-Games in der Gemeinde im Kreis Rottweil. In diesem Jahr steht endlich wieder eine Neuauflage auf dem Programm, und zwar am 9. September.

Baumstämme werfen, damit Slalom laufen, sich mit gefüllten Strohsäcken in ein Becken schleudern: Das und vieles mehr absolvierten die Recken dort erstmals im September 2017. Sie hatten sich bereits stilecht wie viele Zuschauer in Schottenröcke – korrekt: Kilts – gewickelt.

Echte Schotten finden‘s gut

Im Jahr darauf dann waren schon die ersten echten Schotten dabei, als Zuschauer unter anderem der Bürgermeister einer der schottischen Inseln, der gerade bei Bekannten in Deißlingen zu Besuch war. Und die Deißlinger Games für gut befand.

Kein Wunder, hatten sich die Macher doch richtig ins Zeug gelegt, von origineller Pub-Atmosphäre samt Teppichen im Festzelt bis zu einer Auswahl feiner Whiskeys, Guinness und Fish & Chips.

Die Organisatoren Wie man Feste feiert und sich ins Ortsleben einbringt, das wissen die insgesamt 22 jungen Organisatoren schon lange. Angefangen hat es mit den SKRÖS, die seit der Schulzeit befreundet sind und sich damals ihren kuriosen Namen aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammenbastelten. Doch die Jungs wurden älter, wurden teils Papas, die Zeit fürs Feiern und das Organisieren von solchen Veranstaltungen wurde knapper. Also suchte man Nachwuchs und fand ihn in einer weiteren Herrenrunde, die sich Glutsbrüder nennen – angelehnt an das Funkenfeuer, dessen Regie sie dann übernahmen.

Und das wurde Jahr für Jahr verfeinert, die Zuschauer und Mitspieler kamen von immer weiter her. Sogar die Queen und die bisherige schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon schauten bereits vorbei – also fast die echten. Dann kam die Corona-Zwangspause.

Erstmals auch Frauen dabei

Doch nun geht es wieder los, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Schon haben sich 13 Teams für die Highland-Games 2023 angemeldet. Erstmals sind auch Frauen mit dabei, für drei weitere Teams ist Platz.

Einzug der Teilnehmer bei den Highland-Games 2019, stilecht in Schottenröcken. | Bild: Moni Marcel

Auch die Musik steht, wieder werden die Restless Feet aus Freiburg für tollen Hochland-Sound sorgen. Auch die Caverhill Guardians aus Hardt sind dabei, die mit ihren Dudelsäcken schon fast zum Inventar der Deißlinger Spiele gehören.

Zum Erfolg trägt aber auch bei, dass man in Deißlingen gerne zusammenarbeitet. Da sind Vereine wie die Narrenzunft oder der Musikverein, die Feuerwehr, das DRK, da sind Firmen, die Material spenden oder sponsern, da ist die Gemeindeverwaltung – die alle ihren Teil beitragen, dass die Highland-Games ein Erfolg werden.

Kinder-Games extra für den Nachwuchs

Übrigens sind die Highland-Games in Deißlingen nicht nur was für Erwachsene: Die Kinder-Games sind jedes Jahr der krönende Abschluss des Kinderferienprogramms der Gemeinde.

Anmelden können sich Interessierte Teams über die E-Mail-Adresse deisslingerhighlandgames@gmx.de. Wer sich die Impressionen der letzten Jahre anschauen will: Es gibt auf Youtube mehrere Filme, die der Deißlinger Profi Utz Esser gedreht hat.