Wie schwer wurde ein 37-jähriger Russe bei einer Schlägerei in einer Hotelbar am frühen Morgen des 24. September 2022 wirklich verletzt? Darüber gab am Dienstag der rechtsmedizinische Gutachter in der Verhandlung vor dem Rottweiler Landgericht Auskunft.

Frank Wehner erläuterte anhand der Fotos, die vom Opfer im Freudenstädter Krankenhaus nach der Tat gemacht wurden, dass die Verletzungen nicht so schwer gewesen sein können, wie vom Opfer angegeben.

Sachverständiger hat Zweifel

Eine Gehirnerschütterung dürfte das nicht gewesen sein, und auch die anhaltenden Schwindelgefühle könnten eine andere Ursache haben als die Schlage mit den Bierkrügen. „An den Folgeschäden habe ich meine Zweifel“, so Wehner, und auch daran, dass die Schläge lebensgefährlich waren.

Heftige Blessuren

Immerhin: Vier Schläge dürften es gewesen sein, das war anhand der genähten Risswunden am Kopf des Mannes sehen. Dass auch der georgische Barkeeper, der sich nach eigenen Angaben gegen die Aggression des Russen und dessen Freundes gewehrt haben will, einiges abbekommen hat, zeigten Fotos ebenfalls: Beide Augen des Mannes waren mehrere Tage nach der Tat dick zugeschwollen.

Er war, wie er aussagte, nach der Tat in ein anderes Hotel nach Reutlingen geflohen, weil er in der Freudenstädter Hotelbar schwarz gearbeitet habe. Die Polizei griff ihn dennoch später auf.

Zeugen sind nicht aufzutreiben

Zwei wichtige Zeugen, ein ukrainischer Kollege des Georgiers und eine Frau, die im Hotel offenbar als Prostituierte arbeitete, hätte das Gericht gerne gehört, sie sind allerdings nicht aufzufinden.

Um den Verbleib der Frau ging es ein wenig hin und her zwischen Richter Karlheinz Münzer und Verteidiger Benjamin Waldmüller: Letzterer hatte auf einer Homepage eine Handynummer der Frau gefunden, die mit dem Notruf am frühen Morgen aus dem Hotel übereinstimmt. Münzer wiederum wollte Waldmüller stoppen – es gehe hier nicht um die berufliche Erreichbarkeit der Frau.

Wohnt die Prostituierte bei den Hells Angels?

Ihre letzte bekannte Adresse ist offenbar eine in Lahr, die auch mit einem Lokal der Hells Angels übereinstimmt. Dort suchten Beamte nach ihr, allerdings habe niemand geöffnet, die Ladung zur Verhandlung wurde dann zwar zugestellt, die Frau erschien aber nicht vor Gericht.

Schließlich wurde die Aussage des Ukrainers, die er nach der Tat bei der Polizei machte, verlesen. Er schilderte, wie die beiden angetrunkenen Russen Streit mit den Gästen der Bar suchten.

Barkeeper versucht zu schlichten

Der Barmann habe die beiden immer wieder gebeten, sich zu benehmen. „Sie sind zu jedem hin und haben ihn blöd angemacht.“ Besonders wohl ihn selbst, denn Tenor der Aggressionen war offenbar der Ukrainekrieg. „Sie hatten den Standpunkt, dass sie die Besten, die Tollsten sind und wir Ukrainer nichts.“ Der angeklagte Barkeeper habe versucht, den beiden klarzumachen, dass sie hier nicht in Russland seien.

Er selbst, so der Ukrainer bei der Polizei, habe dann sein Bier leergetrunken und sei auf sein Zimmer gegangen. „Wäre ich noch länger geblieben, wäre ich auch hineingezogen worden.“ Der Angeklagte Georgier sei ein guter Mensch. „Er machte einen netten Eindruck und hat einen guten Job gemacht.“