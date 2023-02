Rottweil vor 1 Stunde

Feiern wie ein echter Rottweiler Narr: Geheimtipps für das volle Vergnügen beim Narrensprung

So manche traditionsreiche Narrenhochburg hat ihre ganz eigenen Traditionen. Wie wär‘s mal mit einer Stippvisite am Fasnetsmontag in Rottweil? Eine Anleitung, wo man wann sein muss und wie man am besten mitfeiert.