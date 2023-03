Ein randalierender Mann auf der Hauptstraße, der laut herumschreien und auf mehrere Gegenstände einschlagen würde: Diese Beobachtung hat ein Mann der Polizei in Rottweil am Montagvormittag gegen 11 Uhr gemeldet.

Und tatsächlich traf eine Polizeistreife einen 29-Jährigen noch in der Hauptstraße an, der sich als der Übeltäter entpuppte.

Randalierer entschuldigt sich bei Polizisten

Der Mann machte allerdings keinen weiteren Ärger, wie aus der Polizeimitteilung hervorgeht. Im Gegenteil: Er zeigte sich völlig einsichtig. „Der Mann entschuldigte sich für sein Handeln bei den Polizisten und sicherte das Bezahlen des entstandenen Sachschadens in Höhe von geschätzt rund 500 Euro zu.“

Und warum randalierte der 29-Jährige überhaupt am hellichten Tag in der Innenstadt? „Auslöser für seine Aggressionen war wohl ein vorangegangener Streit“, so die Polizei.