Man nennt Dieter Buck auch den Wanderpapst. Nun hat er im Auftrag des Landkreises Rottweil einen neuen Wanderführer geschrieben, der jetzt vorgestellt wurde. „Seine Beschreibungen haben Hand und Fuß“, betonte dabei Landrat Wolf-Rüdiger Michel.

Die neue Edition – die bislang jüngste erschien 2009 – zeigt 27 ganz unterschiedliche Touren in den Landschaften von den Höhen der Alb über das Neckartal bis in die Hochtäler im Schwarzwald. Landschaft, Wanderwege, aber natürlich auch das, was links und rechts davon liegt, hat Buck gründlich erwandert und beschrieben, sodass das Büchlein eigentlich genauso wie die Wasserflasche und die Regenjacke in den Rucksack gehört. Denn „Papier ist nie offline“, wie Irmgard Schumacher, Tourismusbeauftragte des Landkreises, betont. Zudem, klar, eigne sich Gedrucktes viel eher zum Verschenken.

Ein Vorgeschmack auf die Touren

Die Touren sind unterschiedlich auch in ihrer Länge. Dazu gehört ein Spaziergang durch Rottweil entlang des Römerpfads, bei der man sich von Tafel zu Tafel hangeln und mit etwas Vorbereitung auch die Hypokaustanlage unter der Pelagiuskirche besichtigen kann (dafür muss man vorher beim Pfarramt den Schlüssel holen). Oder auch eine für kleinere Kinder geeignete Runde um das Kastell und den Erlebnisbauernhof bei Waldmössingen, die teils sogar mit Kinderwagen machbar ist. Große Runden wie der Schramberger Burgenpfad und die Paradies-Tour im Glatt-Tal mit dem Wasserschloss gehören auch dazu.

Praktische Tipps zu den einzelnen Tourvorschlägen gibt Dieter Buck jede Menge, geht beispielsweise auf die Barrierefreiheit ein oder empfiehlt Möglichkeiten, zwischendrin einzukehren. Sogar die GPS-Daten sind drin und die Angaben, wie man, wo möglich, mit Bus und Bahn hin- und wieder wegkommt.

Das Buch „Wandern im Landkreis Rottweil – die 27 schönsten Touren“ (ISBN 978-3-95505-378-9, 160 Seiten) ist im Buchhandel erhältlich und kostet 16,90 Euro.