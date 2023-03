Eine 36 Jahre alte Frau ist bei einem Ehestreit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Lauterbach in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, teilen die beiden Behörden am Dienstag, 28. März, mit.

Festnahme vor dem Wohnhaus

„Die Beamten der Kriminalpolizei Rottweil gehen davon aus, dass der 40-jährige Ehemann aus noch nicht geklärten Umständen mehrfach mit einem Messer auf seine 36-jährige Ehefrau eingestochen hat. Er konnte vor dem Wohnhaus von der Polizei widerstandslos festgenommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Rettungsdienst habe die schwer verletzte Frau in eine Klinik gebracht. Nach einer intensivmedizinischen Behandlung sei sie mittlerweile außer Lebensgefahr.

Ehemann sitzt jetzt in U-Haft

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil habe am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-jährigen Eritreer erlassen. Er befinde sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die vier gemeinsamen Kinder des Paares seien unverletzt geblieben. Die Polizei habe sie in die Obhut des Jugendamtes übergeben, so die Behörden.