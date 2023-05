Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen eine Maschine in einer Fertigungshalle eines Betriebs im Wellendinger Teilort Wilflingen in Brand geraten.

Bei Eintreffen der mit neun Fahrzeugen und 48 Mann ausgerückten Feuerwehren aus Wellendingen und Rottweil stand die ölgekühlte Schleifmaschine in Vollbrand, teilt die Polizei am Mittwoch, 31. Mai, mit.

Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest

„Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten entstand Sachschaden an Maschinen und Gebäude in noch nicht bekannter Höhe“, so die Polizei.

Fünf Personen erlitten demnach Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.