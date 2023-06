Mit einem großen Festakt hat die Israelitische Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen am Montag in Rottweil ihre neue Tora-Rolle gefeiert. Und sie hat, ganz in der Tradition, die prominenten Festgäste am Schreiben der letzten der 305.000 Buchstaben teilhaben lassen.

Die noch unvollendete, handgeschriebene Rolle mit den fünf Büchern Mose wurde in einer Prozession von der Synagoge am Nägelesgraben vorbei am Münster zum alten Rathaus getragen. Eine fröhliche Prozession war das; begleitet von einem Akkordeon sang man gemeinsam hebräische Lieder, die sich mit Friedenswünschen und der Liebe zu Israel und der heiligen Stadt Jerusalem beschäftigten.

Zurück in der Synagoge griff Rabbi Boruch Lamdan zur Vogelfeder, die als Schreibgerät diente. Er ist der Sofer, also der Torarollenschreiber. Rami Suliman, Vorsitzender des Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (IRG), und Landesrabbiner Moshe Flomenmann durften ihm bei den ersten beiden Buchstaben assistieren. Dann war Landesfinanzminister Danyal Bayaz an der Reihe. Moshe Flomenmann erläuterte die Bedeutung der Tora und ihre über 3000 Jahre alte Tradition für die nichtjüdischen Gäste. 613 Ge- und Verbote enthält die Tora, und sie ist, so Flomenmann, für die Gläubigen das religiöse Orientierungssystem.

Suliman betonte die Freude über die lebendige Gemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen, „das hätten wir vor 20 Jahren nicht erwartet!“ Doch nun sei die Synagoge gebaut, wer das tue, wolle auch bleiben. „Und wer eine neue Torarolle schreibt, ist angekommen!“

Die Tora sei ein Schatz von immenser Bedeutung, betonte Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf. Auch Ruf, Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD), die Bad Dürrheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur und die Rottweiler CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) durften bei den letzten Buchstaben helfen, ebenso Wolfgang Rüter-Ebel, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Villingen.