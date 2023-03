Das Programm des diesjährigen Jazzfestes Rottweil ist seit kurzem komplett. Auch die 35. Ausgabe des Festivals präsentiert sich hochkarätig und zeichnet sich wie gewohnt durch eine enorme Bandbreite aus. Der Vorverkauf läuft.

Den Auftakt bildet am 30. April wieder das Musikspektakel „Jazz in Town“. Präsentiert wird Livemusik ab 16 Uhr in der Oberen Hauptstraße sowie ab 20 Uhr in mehr als 20 Lokalen der Stadt.

Am 5. Mai wird Yvonne Catterfeld den Konzertreigen in der Alten Stallhalle eröffnen. Sie hat ein neues musikalisches Kapitel aufgeschlagen. Ihr achtes Studioalbum „Change“ ist rein englischsprachig, mit internationalem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul.

Tags darauf folgt mit Simon Phillips einer der besten Schlagzeuger der Welt. Zur Feier des 35. Geburtstages seines ersten Solo-Werkes kommt Simon Phillips mit seiner neuen ‚Protocol V‘-Formation nach Rottweil.

Jazz ist das Leben von Ausnahmekünstler Nils Wülker, der inzwischen zu den erfolgreichsten Trompetern in ganz Europa gehört. Nach Rottweil kommt der charismatische Musiker am 11. Mai mit seinem aktuellen Quartett, um sein neuestes Werk „GO“ zu präsentieren.

Eine Hommage an die großen Ladies des Soul – das zeigt die glanzvolle Tribute-Show „The Queens of Soul“ am 12. Mai auf der Jazzfest-Bühne. Unvergessen sind Namen wie Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Diana Ross oder aber auch Amy Winehouse, Whitney Houston und Adele. All diesen weiblichen Soullegenden setzen acht Sängerinnen ein Denkmal. Unterstützt werden sie von einer hochkarätigen Band.

Rabih Abou-Khalil, Wanderer zwischen den Kulturen und Oud-Virtuose, verbindet traditionelle arabische Musik, europäische Klassik und amerikanischen Jazz zu einer hochintelligenten Melange. Er bringt am 13. Mai die Ausnahmesängerin Elina Duni mit.

Hazmat Modine bleibt eine faszinierende Ausnahmeerscheinung im Musikgeschäft. Der Sound ist eine tiefenentspannte Mischung aus Folk, Klezmer, Jazz, Swing, World und Balkan-Rhythmen mit dem Blues als zentralem Fundament. Europäische Live-Premiere der aktuellen „Bonfire-Tour“ ist am 16. Mai in Rottweil.

Das Moka Efti Orchestra, seit der TV-Serie „Babylon Berlin“ zu ungeahntem Höhenflug erhoben, bietet das rauschhafte Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger. Das 14-köpfige Ensemble verspricht am 17. Mai ein Spektakel voller Glanz und Glamour.

Seit über 25 Jahren beflügeln die magisch-leichten Klänge von De-Phazz das Ohr. Eine Fusion aus Samba und Soul, Trip-Hop und Jazz, Latin und R‘n‘B bietet die Formation am 19. Mai.

Die Show von Robert Cray und seiner Band bildet am 20. Mai das Finale des Jazzfests. Sie zeigt, dass der Blues lebt. Und der Soul und R‘n‘B auch.

Infos unter www.jazzfest-rottweil.de.