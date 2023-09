Die Highland Games in Deißlingen finden nicht einfach nur statt. Sie werden zelebriert. Und die Veranstaltung erzählt auch eine Geschichte, über die sich die Besucher königlich amüsieren konnten.

Mayor Ralph von Deißlingen hatte William und Kate als Gäste. Sie fuhren im schicken Oldtimer vor, selbstverständlich mit Chauffeur. Der Mayor wurde verkörpert vom echten Bürgermeister Deißlingens, Ralf Ulbrich. Der trug einen Kilt und verkündete dem adligen Besuch, er halte es mit Kennedy. Der habe ja mal gesagt: „Ich bin ein Schotte.“

Herzerwärmender Start für die Muskelspiele

Der Mayor von Deißlingen empfängt die Staatsgäste angemessen. | Bild: Moni Marcel

Mit Champagner wurde auf „The Länd“ und die „crazy Bewohner“ von Deißlingen angestoßen. Dann schwebten obendrein noch Harry und Meghan im Tandemflug ein.

Meghan und Harry freuen sich sichtlich, dabei zu sein. Und den Zuschauern ist es egal, dass es nicht die echten sind. Der Spaß zählt. | Bild: Moni Marcel

Was für eine Versöhnung!

Darauf haben die Fans des britischen Königshauses nur gewartet: Die Prinzen und ihre Ehefrauen begrüßen sich herzlich. | Bild: Moni Marcel

Die Prinzen eröffneten dann ganz hochoffiziell die Games.

Mayor Ralph (Ralf Ulbrich) | Bild: Moni Marcel

In den Wettbewerben ging es meist darum, möglichst viel Stärke zu zeigen. Allerdings war auch Geschicklichkeit schwer gefragt.

Herausforderungen für echte Highlander

Auf einem Podest, getragen von den Teamkollegen, mussten die Teilnehmer eine Schnur durch Ösen fädeln – passend Hage-Whisk(e)y-Wire genannt. Bei einer Bungee-Version des Bier-Servierens galt es für die Kämpen, möglichst viele Dosen auf einem seifigen Untergrund zu sammeln, während sie an ein Gummiband gebunden waren.

Und wenn sie die Baumstämme nicht werfen, dann tragen sie diese eben. | Bild: Moni Marcel

Baumstämme im Slalom um Pfosten zu tragen oder so weit wie möglich zu werfen, das gelang den einen besser, den anderen nicht ganz so gut. Beim Tauziehen mussten gleich vier Teams ein Wagenrad vom Mittelpunkt – dem schottischen Wappen – zu sich ziehen.

Highland Games 2023 in Deißlingen | Bild: Moni Marcel

Und auch die Kleinen zeigten große Stärke, bei den Mini-Highland-Games, ein Teil des Deißlinger Ferienprogramms.

Auch bei dieser Disziplin wollen die Kinder nicht zurückstecken. | Bild: Moni Marcel

Und die Frauen bei ihrer ersten Teilnahme natürlich erst Recht nicht. | Bild: Moni Marcel

Die Kinder mussten ebenfalls Baumstämme tragen, einen Rasentraktor ziehen, mit Maissäckchen gut zu zielen und mit der Süßigkeiten-Schleuder treffen.

Highland Games 2023 in Deißlingen | Bild: Moni Marcel

Zum Abschluss der Games der Großen ging es zum Splashing Into-The-Mud. Dabei wurde der Highlander 2023 ermittelt: Der musste es am längsten auf dem Balken über einem Wasserbecken durchhalten.

Schubsen ist bei diesem Spiel hier ausdrücklich erwünscht. | Bild: Moni Marcel

Und am ende landet einer im Wasser. | Bild: Moni Marcel

Die beiden Gegner versuchten, den jeweils anderen mit dem nassen Sack ins Wasser zu befördern. Das gelang am besten Alexander Beck von den 6 Kanthölzern.

Die Trapper Boyz durften sich am Ende mit dem Pokal der Highland-Games schmücken.

Zuschauer kleiden sich stilecht

Das Spektakel lockte zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Manch einer tat es den Recken gleich und hatte sich in Kilt, Strickstrümpfe und kariertes Tuch geworfen. Sogar Fuchsfelle hingen an mancher Hüfte. Einige trugen gar den Sgian Dubh in den Strümpfen, also ein kleines Messer.

Die Musiker der Caverhill Guardians unterhielten gekonnt mit Dudelsäcken und Trommeln den ganzen Tag über.

Die Wettkämpfe werden mit der passenden Musik von den Caverhill Guardians untermalt. | Bild: Moni Marcel

Ein besonderes Highlight war die musikalische Kooperation zwischen den Guardians aus Hardt mit dem Deißlinger Musikverein unter der Leitung von Volker Basler. Das harmonierte erstaunlich gut.

Musikalisch ging es am Abend im als Pub dekorierten Zelt weiter. Zunächst spielten Volker Basler und André Ernst mit „Friends“. Anschließend traten die Restless Legs aus Freiburg auf. Sie machten ihrem Namen alle Ehre, sodass die Zuhörer im vollen Zelt tatsächlich rastlose Füße bekamen.