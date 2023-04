Die ruhige Nacht zum Karfreitag nutzten Diebe mehrfach im Landkreis Rottweil aus. Gleich vier Betriebe – drei in Villingendorf und einer in Hardt – wurden von Unbekannten heimgesucht.

Die Täter brachen laut Polizei in eine Bäckereifiliale in Hardt zwischen Mitternacht und 2 Uhr ein. Sie hebelten ein Fenster zur Backstube auf. Im Inneren der Bäckerei öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und durchsuchten Büroschränke nach Diebesgut.

In Villingendorf brachen im Industriegebiet Unbekannte eine Zugangstür bei einem Hersteller für elektronische Geräte auf. Im Innern des Gebäudes wurden mehrere Schränke auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Außerdem wurde in dieser Nacht ebenfalls im Industriegebiet ein metallverarbeitender Betrieb Ziel von Dieben. Sie stahlen Smartphones und Bargeld.

Tresor nicht geknackt

Zwischen 2 und 2.30 Uhr drangen zudem mehrere maskierte Täter ebenfalls in Villingendorf in den Verkaufsraum einer Bäckerei ein. Einen Tresor konnten sie nicht öffnen, Bargeld in unbestimmter Höhe fanden sie an anderer Stelle.

Zusammenhang wird geprüft

Für die Ermittler besteht zwischen den Einbrüchen in Villingendorf ein Zusammenhang, ob es den auch für Hardt gibt, wird noch geprüft. Die Diebe konnten in allen Fällen unerkannt flüchten.