Unbekannte Täter sind in Schiltach in eine Praxis eingebrochen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag, 30. Juni, gegen 19.30 Uhr, in der Hauptstraße.

Die Täter verschafften sich demnach über ein Fenster Zutritt in die Räume und stahlen aus dem Empfangsbereich aus drei Kassen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Schwarzwald Kostengünstig und nah: Warum Schiltach ein wirklich schönes Ausflugsziel ist Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Tätern soll es sich laut Zeugen um eine vierköpfige Gruppe, zwei Frauen und zwei Männer, gehandelt haben. Eine der Täterinnen war mit einem blauen Hoodie, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern bekleidet. Die Frau hat braun-rötliche Haare.

Wie die Einbrecher flüchten

Nach der Tat seien die Einbrecher in die Hohensteinstraße in Richtung Friedhof geflüchtet. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, denen zur betreffenden Zeit Verdächtiges im Bereich der Hauptstraße und Hohensteinstraße aufgefallen ist oder die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, 07422 2701-0, zu melden.