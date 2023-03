In der Doppelsporthalle in der Rottweiler Heerstraße sind Schüler der Realschule am Freitag, 24. März, gegen 12.15 Uhr Sportunterricht. Sie ahnen nicht, dass zu diesem Zeitpunkt Diebinnen in den Umkleidekabinen gerade in ihren Schultaschen nach Bargeld wühlen – und sich bedienen.

Ungefähr muss sich offenbar ein besonders dreister Fall von Diebstahl abgespielt habe, den das Polizeipräsidium Konstanz am Montag gemeldet hat.

Bares aus Schülertaschen gestohlen

Demnach seien unbekannte Frauen in der Unterrichtszeit einfach in die Umkleidekabinen gegangen und hätten Bares aus Schülertaschen gestohlen. „Anschließend gingen die beiden Frauen in Richtung der Mensa. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt“, heißt es in der Mitteilung.

Doch offenbar sind die mutmaßlichen Täterinnen im Bereich der Sporthallen gesehen worden. Folgende Beschreibungen liegen der Polizei vor: „Eine Frau soll etwa 40 Jahre alt sein und ein rosafarbenes Kopftuch getragen haben. Die Andere sei ungefähr 20 Jahre alt und trug ein gelbes Kopftuch. Beide waren dunkel gekleidet und hatten einen dunklen Teint. Sie hatten eine gelb-orangefarbene Tasche der Marke Nike und eine rosafarbene Handtasche dabei“, teilen die Ordnungshüter mit.

Personen, die Hinweise auf die beiden Täterinnen geben können, werden von der Polize gebeten, sich beim Revier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.