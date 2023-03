Der kleine Daniel aus Kamerun ist jeden Tag aufs Neue fasziniert von dem, was ihm in Deutschland begegnet. Kürzlich besuchte er mit seinem Vater Salomon Rottweil, wo ein Fernsehteam eine Reportage über ihn drehte. Und über Houma Kustermann, die Zahnärztin aus Rottweil, die ihn mit ihrem Team vom Verein Hamami nach Deutschland brachte, damit sein riesiger Tumor behandelt werden kann.

In seiner Heimat Kamerun wäre eine Therapie nicht möglich gewesen, er wäre an der enormen Wucherung an seinem Hals erstickt. Die jüngste Behandlung in Tübingen hat bereits gute Früchte getragen. Durch die Chemotherapie ist der Tumor um die Hälfte kleiner geworden, er kann wieder frei atmen.

Und nun ein kleiner Aufenthalt in Rottweil, ein weiteres Abenteuer, denn von der Stadt hat er bislang kaum etwas gesehen. Schon der Flug nach Deutschland, die Klinik in Tübingen waren für den Fünfjährigen komplettes Neuland.

Lehmhütte ohne Wasser und Strom

Zuhause lebt er mit seiner Familie in einer Lehmhütte ohne Wasser und Strom. Der Vater verdient als Taxifahrer gerade genug, um die Familie zu ernähren.

Nun lag sein Krankenzimmer im vierten Stock, und Daniel konnte es kaum fassen – so hohe Gebäude kannte er bislang nicht. Und natürlich all die medizinischen Geräte…

Spenden für Daniel Hier kann man die Hilfsaktion für Daniel aus Kamerun unterstützen: IBAN: DE86 6425 0040 0009 1056 76, Kreissparkasse Rottweil. Stichwort „Daniel“. Mehr über den Verein und den kleinen Daniel kann man hier nachlesen: hamami.org

Rottweils Türme faszinieren den Jungen

Dann ging es nach Rottweil, schon von weitem sah er den Testturm. In Houma Kustermanns Praxis in der Rottweiler Marxstraße konnte er sich kaum vom Fenster lösen: der Blick auf den Testturm auch hier und dazu das Münster, der Hochturm, Daniel war fasziniert.

Seine Spielsachen hat sein Vater für Daniel aus der Tübinger Klinik mitgebracht: das Feuerwehrauto, den Krankenwagen, den Autotransporter. Von ihnen möchte sich der Fünfjährige nicht trennen. | Bild: Moni Marcel

Endlich mal fast ohne Schläuche

Und bei aller Faszination für die Türme ist er doch ein fünf Jahre alter Bub, der neben den Autos begeistert dabei ist, wenn er mit Houma Kustermanns Söhnen im Hausgang Fußball spielen darf. Das darf er nämlich an diesem Tag – ein erster Tag seit langem, an dem er fast ohne Schläuche ist.

Houma Kustermanns Laptop macht ein Videotelefonat für Vater und Sohn mit der Familie in Kamerun möglich, wo gerade Helfer des Vereins Hamami in Aktion sind. | Bild: Moni Marcel

Schließlich stellt Houma Kustermann mit dem Laptop die Verbindung nach Kamerun her, wo die Helfer des Vereins Hamami derzeit das Haus der Familie neu aufbauen. Das ist nach mehreren Regenzeiten hinüber. Und weil Papa Salomon derzeit mit Daniel in Deutschland ist, kann er weder mithelfen noch Geld verdienen.

Der Vater dankt, dankt, dankt

Daher hilft der Verein, und das neue Haus wird auf jeden Fall stabiler als das alte, denn statt Lehm als Mörtel verwenden die Helfer Zement. Ein Fortschritt, Salomon kommt kaum aus dem Staunen heraus und dankt, dankt, dankt. Für Daniel noch schöner ist es, Mutter und Geschwister zu sehen, ihnen zu zeigen, wie klein der Tumor schon geworden ist.

Ein Wiedersehen per Videoverbindung mit der Mutter und Geschwistern in Kamerun gibt es für Daniel und seinen Vater: Dort sind gerade Helfer des Vereins Hamami dabei, das Haus der Familie neu und deutlich stabiler als bisher zu errichten. | Bild: Moni Marcel

Am Abend fahren Houma und ihr Partner, der Rottweiler Grafikdesigner Jürgen Reiter, die beiden wieder zurück nach Tübingen. Dort hat sich inzwischen die Kinder- und Jugendhospizhilfe Boje der beiden angenommen. Die Helfer gehen zweimal die Woche mit Salomon spazieren, damit er mal aus der Klinik herauskommt.

Das Kind wird rührend umsorgt

Um Daniel kümmert sich eine Gruppe Medizinstudenten, die mit ihm ins Spielzimmer gehen. Einige Worte Deutsch kann er schon, wie „Guten Morgen“ und „Danke, alles gut!“. Ansonsten spricht er ein wenig Französisch, für den Rest helfen Hände und Füße.

Houma Kustermann und Jürgen Reiter wechseln sich ab, jeden Tag ist einer der beiden bei Daniel. Und wenn er wieder neu in einen Chemotherapiezyklus startet, kocht die Zahnärztin Speisen aus der gemeinsamen Heimat Kamerun. Denn dann verträgt er nichts anderes. Wenn es ihm besser geht, liebt er das, was in der Klinik serviert wird.

Eine OP könnte bald gewagt werden

Mit der geplanten Tumor-Operation könnte es nun bald was werden. Noch allerdings muss die Geschwulst weiter schrumpfen. Voraussichtlich Ende April bis Anfang Mai ist es dann soweit. Allerdings ist offen, ob die Operation in Tübingen gemacht werden kann oder ob Daniel dafür nach Aachen muss. Dort hat sich ein Arzt bereit erklärt, die Operation kostenlos zu machen, die eigentlich 55.000 Euro kostet.

Ein Bild von Anfang März 2023: Daniel wird in der Uniklinik in Tübingen betreut. | Bild: Moni Marcel

Das wird dann für Houma Kustermann und Jürgen Reiter eine weitere Herausforderung. Dann würden sie im wöchentlichen Wechsel in Aachen bei Daniel sein. Eine Herausforderung auch für die Kollegen in der Zahnarztpraxis von Houma Kustermann in der Rottweiler Marxstraße.

Enorme Spendenbereitschaft – und hohe Kosten

Aber man wird sehen, ist optimistisch. Auch weil die Spendenbereitschaft so unglaublich groß ist. 300.000 Euro sind inzwischen zusammengekommen, Houma Kustermann und Jürgen Reiter sind überwältigt davon. „2800 Leute haben uns geholfen“, große Spenden, aber auch ganz kleine, „das ist einfach unglaublich! Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen“, sagt Kustermann.

Doch da kommt noch mehr auf sie zu. Daniel braucht nach der OP eine Bestrahlung, um auszuschließen, dass noch Krebszellen in seinem Körper geblieben sind, und die kommt auf etwa 400.000 Euro. Der Weg ist also noch weit.