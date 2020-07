„Eine Plexiglasscheibe ermöglicht einen Blick in die Vergangenheit: Auf einer gewöhnlich wirkenden Wiese in Rottweil-Altstadt sieht man durch die Scheibe plötzlich einige Häuser und eine Straße, die sich durch die Siedlung zieht, im Norden nach Sumelocenna (Rottenburg), im Süden nach Vindonissa (Windisch, Schweiz). So könnte das Panorama von Arae Flaviae, der antiken Vorgängerin des heutigen Rottweils, vor etwa 1900 Jahren ausgesehen haben“, gibt die Stadt Rottweil jetzt in einer Mitteilung einen Vorgeschmack, wie der neue Römerpfad das geschichtliche Erbe für heutige Besucher neu erlebbar macht.

Viele archäologische Fundstücke im Museum...

Denn im Dominikanermuseum Rottweil sind zwar viele archäologische Fundstücke zu sehen und die Grundmauern des Legionsbades auf dem Nikolausfeld sind frei zugänglich.

...doch die Hauptattraktion ist heute verborgen

„Aber in Rottweil-Altstadt, am eigentlichen Standort der römischen Stadt, wo sich Kastelle für Roms Soldaten und prächtige Villen, Tempel für die Götter und luxuriöse Bäder, Werkstätten und Gräber für die Toten befanden, ist heute das meiste überbaut oder – im Bereich des Grabungsschutzgebietes – im Boden verborgen“, so die Stadt weiter.

Wegmarker erläutern archäologische Schätze vor Ort

An der Kirche St. Pelagius, unter der sich die Hypokaustanlage eines römischen Bads befindet, steht nun der erste Wegmarker „Arae Flaviae“, der die Entstehung der Stadt skizziert und einen Überblick über das Areal bietet.

Wie das Stadtpanorama zur Römerzeit aussah

Weiter geht es durch den Töpferweg an der Römerschule vorbei zum zweiten Marker „Stadtpanorama“, an dem man durch die transparente Scheibe sehen kann, wo die Hauptverkehrsstraße Arae Flaviaes verlief.

Große Graphiken machen Geschichte anschaulich

Beim städtischen Betriebshof in der Oswald-Klein-Straße beschreibt der Marker „Kastelle“ die Militärlager der Stadt, am Gebäude des Betriebshofs zeigen zwei Großgraphiken einen Blick in die beiden ältesten Kastelle IV und V.

Tempel und religiöse Stätten

Am Marker „Tempel“ weiter vorne in der Oswald-Klein-Straße ist eine Großabbildung eines Tempels an einem Gebäude der Firma Mielnik zu sehen, während ein Text über die religiösen Stätten in Arae Flaviae informiert. Der Pfad führt dann durch die Primtalstraße in die Römerstraße, wo Besucher ein römisches Säulenkapitell mit einem modernen Säulenschaft des Rottweiler Künstlers Jürgen Knubben betrachten können. Hier ist geplant, noch einige Pflastersteine der antiken römischen Straße zu verlegen.

Künftig auch Führungen geplant

Das Schild „Forum“ beim Hofgut Hochmauren in der Flavierstraße schließlich erklärt das wirtschaftliche und politische Zentrum der Stadt. Von ihm aus führt der Rundweg durch die Römerstraße wieder zurück zur St. Pelagius-Kirche. Für den Römerpfad sind Führungen geplant, sobald die Umstände das wieder zulassen.