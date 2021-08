Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Mit Ihrer Erststimme schicken Sie einen ihrer Wahlkreiskandidaten in den Bundestag. Doch welcher Bewerber kommt den eigenen Positionen am nächsten? Im großen SÜDKURIER Kandidaten-Check der sechs im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen stehen die Kandidaten zu Politik und Persönlichem Rede und Antwort.

Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen

Maria-Lena Weiss (CDU)

Maria-Lena Weiss, CDU | Bild: Tobias Koch

Maria-Lena Weiss (CDU) ist 40 Jahre alt, lebt in Mühlheim an der Donau und arbeitet als Rechtsanwältin in Kanzleien in München, Freiburg und Stuttgart. Weiss ist Gemeinde- und Kreisrätin in Mühlheim. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Maria-Lena Weiss.

Mirko Witkowski (SPD)

Mirko Witkowski, SPD | Bild: SPD

Mirko Witkowski (SPD) lebt in Schramberg und ist aktuell Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von MdB Johannes Fechner. Der 52-Jährige ist unter anderem Kreisvorsitzender der SPD und AWO. Den Kandidaten-Check von Mirko Witkowski finden Sie hier.

Annette Reif (Grüne)

Annette Reif (Grüne) | Bild: Bündnis 90 / Die Grünen

Annette Reif (Grüne) ist 43 Jahre alt, geprüfte Wirtschaftsfachwirtin und arbeitet als Launch- und Transfermanagerin in Rietheim-Weilheim. Reif ist seit 2020 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Annette Reif.

Andreas Anton (FDP)

Andreas Anton (FDP) | Bild: FDP

Andreas Anton ist Kandidat der FDP im Wahlkreis RT. Der 37-Jährige lebt in Trossingen und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Basel. Anton ist Mitglied des Kreisvorstandes der FDP Tuttlingen und Delegierter für Bundes-, Landes- und Bezirksparteitage. Andreas Anton im Kandidaten-Check.

Joachim Bloch (AfD)

Joachim Bloch (AfD) | Bild: Karl-Heinz Faisst

Joachim Bloch (AfD) ist 58 Jahre alt und lebt und arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt in Tuttlingen. Bloch trat nach zehn Jahren als Ortschaftsrat in Tuttlingen-Möhringen aus der SPD aus und ist der Direktkandidat der AfD für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Den Kandidaten-Check von Joachim Bloch finden Sie hier.

Aynur Karlikli (Linke)

Aynur Karlikli (Linke) | Bild: Die Linke

Aynur Karlikli (Linke) lebt in Stuttgart und ist 57 Jahre alt. Die gelernte Industriekauffrau und Ersatzschöffin beim Jugendgericht Stuttgart ist Landesmigrationsbeauftragte ihrer Partei und Bezirks-Beirätin für Stuttgart Nord. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Aynur Karlikli.

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.