Oberndorf vor 2 Stunden

Blasinstrument wird Schlaginstrument: Frau verprügelt Mann mit Tröte

2010 macht die Fußball-WM in Südafrika Vuvuzelas auch unter Fußballfans in Deutschland populär. Jetzt wird eine dieser Tröten allerdings zweckentfremdet: Eine Frau schlägt damit mitten in Oberdorf auf einen Mann ein.