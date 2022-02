Rottweil vor 2 Stunden

Anonyme Amok-Ankündigung in Rottweiler Schultoilette – Expertenteam analysiert Gefahrenpotential

Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt seit Montag wegen einem Droh-Schriftzug, die am Nachmittag in einer Schule in der Heerstraße von einem Unbekannten in einer Toilette hinterlassen worden war.