von SK

In wenigen Tagen beginnt das 32. Jazzfest Rottweil. Den traditionellen Auftakt bildet am Dienstag, 30. April, die große Musiknacht Jazz in Town. 40 Live-Acts werden ab 17 Uhr auf der Bühne Obere Hauptstraße und abends in 36 Lokalitäten die gesamte Innenstadt Rottweils bespielen. Für nahezu jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Saxofon-Legende

Den Veranstaltungsreigen in der Alten Stallhalle eröffnet am Freitag, 3. Mai, die Saxofon-Legende David Sanborn. Er gilt als einer der einflussreichsten Saxofonisten im Bereich R&B, Pop & Jazz. Live mit seinem aktuellen Acoustic Quintett gelingt es der Ikone, wunderbare Farben und Klanglandschaften zu kreieren, heißt es in einer Ankündigung.

Candy Dulfer ist ausverkauft

Das Konzert tags darauf mit Jan Josef Liefers und Radio Doria ist, wie auch die beiden Konzerte von Mnozil Brass am 9. Mai und Candy Dulfer am 11. Mai schon seit Längerem ausverkauft.

Jazz-Highlight Stacey Kent

Ein echtes Jazz-Highlights erwartet die Besucher am Freitag, 10. Mai, mit der international gefeierten Jazzsängerin Stacey Kent. Ihr fein abgestimmter Sinn für Rhythmus und die Attraktivität ihrer beschwingenden und zugleich eindringlichen Stimme bringt ihr nicht selten Vergleiche mit Diana Krall, Norah Jones oder Holly Cole ein und man kann sie getrost einordnen in diese Reihe der besten zeitgenössischen Jazz-Sängerinnen.

Neues Programm am Start

In Rottweil wird sie ihr neues Programm "I Know I Dream" vorstellen. Die Eröffnung an diesem Abend gestaltet das Jazz-Quintett "True Blue" um den Rottweiler Bassisten German Klaiber.

Mit 20 Jahren schon ein Star

Stilistisch moderner wird es am Montag, 13. Mai, wenn die junge polnische Bassistin Kinga Glyk die Stallhallenbühne betreten wird. Kinga Glyk gilt mit ihren erst 20 Jahren als derzeit größte Jazz-Sensation Europas. Im vergangenen Jahr war die Jazz-Bassistin plötzlich da. Eine echte Musikerin, jung und hochtalentiert. Ihre Internet-Klickzahlen schießen nur so durch die Decke. Inzwischen ist die junge Frau ein Star in der internationalen Jazz-Szene und direkt auf dem Weg, weltweit die Club- und Festivalbühnen zu erobern.

50 Jahre Pasadena Roof Orchestra

Formvollendetes Swing-Feeling und eine glanzvolle Show mit Tanzmusik der 1920er bis 40er Jahre präsentiert das "Pasadena Roof Orchestra" am Donnerstag, 16. Mai. Die Formation feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das elfköpfige Orchester hat seinen eigenen Stil entwickelt und die alte Zeit auf eine flotte Art ins Jetzt gerettet. Die Besucher erwartet ein perfektes Entertainment voll Rhythmus und Melodie, Esprit und Vergnügen, Schwung und Spaß.

Tanzbarer Bigband-Sound

Am Freitag, 17. Mai, gastiert mit der "Jazzrausch Bigband" ein Profi-Ensemble, das sich zwischen Techno, House, Dance und Nu-Jazz-Sound bewegt. Als weltweit erste und einzige Resident-Bigband eines Technoclubs versteht es diese Großformation mit Kult-Status, klingende Kreativität mit den hohen Ansprüchen eines urbanen Nachtlebens zu vereinen.

Pure Spielfreude, garantiert tanzbar! Bei ihren einzigartigen Live-Shows kommt es zu einem fulminanten Musikfeuerwerk mit epochaler Klanggewalt und unerreichter Authentizität. Den Abend eröffnet die Berliner Formation "Cats & Breakkies".

Matt Simons mit neuem Album

Mit seinen Hits wie "Lose Control", "We can do better" oder "Catch & Release" beherrscht Matt Simons seit einigen Jahren die internationalen Charts. In Deutschland löste der Sänger und Songschreiber vor gut drei Jahren mit seiner Hitsingle "Catch & Release" Adele an der Spitze der Single-Top-Ten ab.

In mehreren Ländern erhielt er dafür Platin und in Frankreich sogar eine Diamantene Schallplatte. Weltweit im Netz über 500 Millionen Streams, über eine Million Download-Verkäufe, Nummer 1 Airplay-Hits in Europa – das sind die beeindruckenden Zahlen, die Matt Simons vorzuweisen hat. Vor kurzem erfolgte die Veröffentlichung seines neuen Albums. Damit macht er sich erneut auf den Weg in die Charts. Jetzt gibt er in einigen auserlesenen Orten – darunter am Samstag, 18. Mai, auch in Rottweil – Konzerte mit seinem neuen Programm. Karten zu allen Konzerten im ermäßigten Vorverkauf gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Informationen im Internet:

http://www.jazzfest-rottweil.de