Beatrice Egli ist ein Energiebündel. Ihre gute Laune ist ansteckend. Das merken die 1800 Besucher, die teilweise lange Anfahrtswege auf sich genommen haben sofort. Nicht wenige von ihnen sind extra aus der Schweiz angereist, um „ihre“ Beatrice live zu erleben. „Lange hat es gedauert, bis ich endlich mal nach Rottweil kommen durfte“, freute sich die Sängerin mit einem sommerlichen geflochtenen Blumenkranz auf dem Kopf. Und gab eine musikalische Liebeserklärung nach der anderen an ihre Fans. „Keiner küsst mich so wie du“, „Leben, lieben, lachen“. Ihre Lieder drehen sich um die Liebe. Und so vielschichtig wie das Thema, so vielseitig näherte sich die Sängerin dem Thema und versprach „Wohlfühlgarantie“. Und sprach mit dem ein oder anderen Augenzwinkern ihre Fans direkt an.

1800 Besucher feiern im Kraftwerk in Rottweil beim Konzert von Beatrice Egli. | Bild: Sprich, Roland

Dabei zeigte die charmante Sängerin keinerlei Berührungsängste mit dem Publikum und suchte den direkten Kontakt. „Ich komm mal zu euch runter“, kündigte sie nach den ersten Liedern an und fand sich mitten unter ihren Fans wieder, wo sie geherzt und gedrückt wurde.

Diesen Moment wird die kleine Ella-Marie und ihre Mutter Sabine nie vergesen. Beatrice Egli holt die beiden spontan auf die Bühne. | Bild: Sprich, Roland

Beatrice Egli versteht es nicht nur, mit ihrer Musik die Herzen ihrer Fans zu berühren. Die Sängerin wird auch selbst von den Geschichten ihrer Fans berührt. Wie sie erzählte, hat sie im Autoradio eine Verlosungsaktion für ihr Konzert im Kraftwerk gehört, wie eine Mutter für ihre kleine Tochter Karten gewinnen wollte, weil diese ein großer Fan sei und es das erste Konzert für die Tochter sein sollte. Spontan rief sie die beiden zu sich und unvermittelt fanden sich Ella-Marie und ihre Mutter Sabine neben der Sängerin auf der Bühne, wo Beatrice ein Lied „nur für dich“ sang. Dieser Augenblick machte das Mädchen selig und die Mutter überglücklich.

Die ansteckende gute Laune und die Superstimmung im Kraftwerk kosteten Sängerin und Fans in vollsten Zügen aus und erst nach mehreren Zugaben durfte Beatrice Egli von der Bühne.