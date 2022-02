Kreis Rottweil vor 19 Minuten

19-Jähriger kracht mit Audi in Fassade – Haus vorerst nicht mehr bewohnbar

Noch ungeklärt ist die Ursache für einen folgenschweren Unfall im Pulverweg in Zimmern ob Rottweil am Dienstag gegen 14.30 Uhr. Ein 19-Jähriger ist am Ende der Sackgasse mit seinem Audi gegen die Hausfassade eines Wohnhauses gekracht und hat einen enormen Schaden verursacht.