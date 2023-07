Rottweil vor 3 Stunden

Feuerwehr löscht Balkonbrand schnell – Der Schaden ist trotzdem immens

Die Polizei ermittelt noch nach der Ursache. Schon jetzt ist aber klar: Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rottweil hinterlässt einen hohen Schaden am Gebäude. Was mit den Bewohnern ist.