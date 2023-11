Die Schüler der ersten Jahrgangsstufe des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums der Zinzendorfschulen besuchten im Rahmen einer Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) die Firma Trumpf Laser in Schramberg-Sulgen. Dies schreibt Stephanie Wetzig, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Zinzendorfschulen Königsfeld, in einer Pressemitteilung. Die kaufmännische Ausbildungsleiterin Leonie Heilmann präsentierte den Jugendlichen zunächst das Unternehmen Trumpf Laser sowie dessen Produktpalette. Den Schwerpunkt der Besichtigung bildete die anschließende Führung im neu angelegten Zentrallager. Der Teamleiter Patrick Aiello veranschaulichte den Schülern ausführlich die verschiedenen Funktionen des Lagers, auch mit Lagerkennzahlen. Die Schüler zeigten sich vor allem von der Fülle der gesammelten Daten beeindruckt, anhand derer Aiello und sein Team täglich versuchen, die Lagerhaltung weiter zu optimieren. Den Schülern bot sich so die Gelegenheit, ihr theoretisches Wissen auf die Praxis zu übertragen. Beim Produktionsrundgang mit zwei Auszubildenden des Unternehmens wurden die einzelnen Produktionseinheiten sowie die fertigen Lasergeräte gezeigt. Nach den Rundgängen gab es eine kleine Stärkung. Leonie Heilmann stellte außerdem die Ausbildungsmöglichkeiten bei Trumpf Laser vor und beantwortete Fragen. Für die Jahrgangsstufe sei dies ein informativer sowie eindrucksvoller Vormittag und eine gute Möglichkeit, Praxiseinblicke in ein global agierendes Unternehmen zu gewinnen, gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Zinzendorfschulen.

Wer sich für die beruflichen Zinzendorfgymnasien oder die Erzieherausbildung interessiert, kann am Freitag, 24. November, um 18 Uhr zu einem Info-Abend kommen. Mehr dazu gibt es unter www.zinzendorfschulen.de