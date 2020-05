Endlich wieder in die Schule gehen – die Freude darüber ist den Viertklässlern am Montag anzumerken. Mit den Freunden spielen, gemeinsam lernen und lachen, wie sehr haben sie es in den vergangenen Wochen vermisst. Ein Einblick in den ersten Schultag nach der Corona-Pause mit Bildern und Videos.

Klassenlehrerin Julia Benkert verteilt die Hefte.| Bild: Hanna Mayer