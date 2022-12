Es ist keine einfache Aufgabe, auch nicht für eine Gemeinde: Wenn die Einnahmenseite schwächelt und auf der Ausgabenseite vor allem die massiv gestiegenen Energiepreise zu Buche schlagen, dann muss man den Gürtel enger schnallen.

700.000 Euro bis nachts um 1.30 Uhr

Genau vor dieser Aufgabe stand man in Königsfeld. Im Kurort gab es dafür eigens eine Klausurtagung, um abzuwägen, was noch möglich ist. „Die ging von 15 Uhr bis nachts um halb zwei“, sagt Bürgermeister Fritz Link.

Das Ziel: 700.000 Euro einsparen. Die Frage war nur, wie das gelingen kann. „Es gab massive Einsparzwänge“, so Link.

Trotz allem ohne Kredit

Möglich sei das für eine ohnehin finanzschwächere Kommune wie Königsfeld nur, wenn alle solidarisch miteinander sind. Denn die Einsparungen sind teilweise radikal. Verschobene Baumaßnahmen beispielsweise. „Es geht da vor allem um Erhaltungsmaßnahmen“, sagt Link. Diese könne man eine Zeit lang aufschieben, aber eben nicht endlos.

Trotz all der schlechten Voraussetzungen sei aber gelungen, einen Haushalt ohne Kredite aufzustellen.

Für Königsfeld ist das schon immer schwer. „Monostrukturell“ sei man aufgestellt, wie Link das nennt. Vor allem der Dienstleistungssektor sei enorm wichtig. Dieser lässt aber die Gewerbesteuereinnahmen nicht in gleichem Maße sprudeln, wie es große Industriebetriebe tun.

Gleichzeitig aber hat Königsfeld große Aufgaben. „Wir sind eine Flächengemeinde“, sagt Link. Alleine sechs Kindergärten, drei Grundschulen und sechs Feuerwehr-Einheiten gebe es. Daraus resultierend viele öffentliche Gebäude. Vor allem die sind teuer, wenn die Strom- und Gaspreise nach oben schnellen.

Zustand auf Dauer nicht tragbar

Investieren kann Königsfeld trotzdem. 1,5 Millionen Euro in neue Projekte. Dazu kommen solche, die im Vorjahr nicht mehr umgesetzt wurden – nochmals fast 2,7 Millionen Euro. Größter Kostenpunkt ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen für 900.000 Euro. Außerdem der Ausbau der Krippe in Buchenberg (545.000 Euro) und eine zweite Gruppe im Kindergarten Erdmannsweiler (386.000 Euro) sowie Investitionen in das Feuerwehrgerätehaus in Buchenberg (knapp 400.000 Euro).

Trotz aller Einsparmaßnahmen kann Königsfeld also investieren. Trotzdem wird der Spielraum kleiner. Auf Dauer sei ein solch striktes Sparprogramm nicht möglich, mahnt der Bürgermeister.